Miércoles 16 de agosto de 2023

Quito. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio benefició, según opinaron ayer analistas, a los candidatos presidenciales que prometen mano dura contra la inseguridad y delincuencia.

Los principales favorecidos fueron el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner (2018-2020) y el derechista Jan Topic, exitoso empresario, ex paracaidista y ex francotirador de la Legión Extranjera del ejército francés, que quiere llegar al poder para arrasar con las bandas criminales.

El 9 de agosto, el candidato y ex periodista Fernando Villavicencio, quien publicó casos de presunta corrupción durante el mandato del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), cayó abatido a balazos por sicarios en una calle de Quito cuando salía de un mitin.

Aunque la justicia no relaciona al correísmo con el crimen, el hecho generó un terremoto político, ya que sin presentar pruebas, seguidores y parte del círculo cercano de Villavicencio señalaron a Correa, quien fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por acusaciones surgidas de los reportajes del aspirante asesinado, en uno de los casos más emblemáticos de lawfare en la región.

En el funeral, simpatizantes de Villavicencio gritaban Correa asesino . La viuda, Verónica Sarauz, afirmó, sin presentar evidencias, que el ex presidente tenía conocimiento del asesinato. Lo acusó, además, de tener vínculos con las bandas delictivas .