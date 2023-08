▲ En combinación de imágenes, el ex presidente de EU, Donald Trump, y la fiscal de Distrito del Condado de Fulton, en Georgia, Fani Willis. Foto Afp

Sidney Powell, abogado y aliado del empresario; Misty Hampton, ex directora de elecciones del condado; Cathy Latham, ex presidenta republicana de Coffee, y Scott Graham Hall, agente de fianzas del área de Atlanta, enfrentan seis cargos relacionados con la violación en el condado de Coffe, que incluyen conspiración para cometer fraude electoral, robar computadoras y defraudar al estado.

Todo está amañado , denuncia el ex presidente

Los cargos relacionados con la violación del equipo electoral en el condado de Coffee destacan que la campaña de presión del magnate y sus aliados no se detuvo con los funcionarios estatales y los legisladores, sino que se extendió hasta el gobierno local e incluso de otros estados.

Los documentos judiciales en Georgia muestran que Powell contrató una firma de datos forenses el 6 de diciembre de 2020 para recopilar y analizar el equipo de la empresa Dominion Voting Systems en Michigan y en otros lugares, y los fiscales alegan que la violación del equipo electoral en Coffee se realizó después, en virtud de este acuerdo .

El 7 de enero de 2021, Hall y los empleados de la firma de datos viajaron a la oficina electoral para copiar el software y los datos del equipo de votación y fueron recibidos afuera por el funcionario republicano Latham, y luego el director electoral Hampton los llevó a recorrer la oficina, según a la acusación y los videos de vigilancia obtenidos en un caso no relacionado sobre las máquinas de votación electrónica.

Videos posteriores mostraron que Hampton abrió la oficina el 18 de enero, cuando estaba cerrada por el feriado de Martin Luther King Jr, y permitió la entrada de Douglas Logan y Jeff Lenberg, quienes han estado activos a nivel nacional en los esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020 y fueron parte del esfuerzo para examinar las máquinas de votación en Michigan.

Es sólo el siguiente capítulo del libro de mentiras con el propósito de inculpar al presidente Donald Trump y a cualquiera dispuesto a enfrentar al régimen gobernante , publicó Giuliani en la red social X.

Esta demanda se basa en la ley de extorsión de Georgia, el tipo de enjuiciamiento comúnmente más asociado con mafiosos, conocida como Ley Rico, por lo que el ex presidente y los 18 acusados serán enjuiciados a nivel estatal y no podrían ser exonerados al no tratarse de un caso federal.

El único proceso que podría ser televisado

Es el único juicio de Trump, de los cuatro que enfrenta por separado con un total de 91 cargos penales, que probablemente será retransmitido en directo por televisión, ya que la ley de este estado permite el acceso de cámaras a los procesos judiciales por la importancia de la transparencia en las salas de audiencias.

En otro frente judicial, Carlos de Oliveira, administrador de la mansión de Trump en Mar-a-Lago, Florida, se declaró inocente ante una corte federal de Fort Pierce, unos 200 kilómetros al norte de Miami, de conspirar para borrar los videos de seguridad en el caso en el que el ex presidente presuntamente ocultaba documentos secretos gubernamentales en esta residencia tras abandonar la Casa Blanca en 2021.