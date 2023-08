La directora de la agrupación Consorcio para el Diálogo Parlamentario, plataforma digital que aborda temas de violencia feminicida, Yésica Sánchez Maya, afirmó que el gobierno de Salomón Jara maquilla los datos porque no cuenta con estadísticas reales y evidencia la falta de un monitoreo en zonas de riesgo, una carencia de políticas públicas y de un presupuesto idóneo .

Acusó además que la intención del gobierno estatal es aparentar que en Oaxaca no ocurre nada y es grave la manipulación de cifras al dar una realidad que no es la que vivimos, porque pone en más riesgo a las mujeres, y da a entender que para esta administración no es una prioridad garantizar la vida y seguridad de las mujeres .

Sánchez Maya recordó que el feminicidio es toda muerte violenta de una mujer hasta que se determine que no hubo los elementos para determinarlo como tal .

Agregó que el gobierno de la Cuarta Transformación debe trabajar diferente a los anteriores y enfrentar el problema con la seriedad que amerita.

De acuerdo con los reportes del SESNSP, el estado de México encabezó la lista de feminicidios cometidos en el país con 51 asesinatos de mujeres y Nuevo León ocupó el segundo lugar con 36, de enero a junio de 2023.