Gracias a todos los cineastas que en 67 años han estado conmigo. En los pasados tres años perdimos a Jaime Humberto Hermosillo, a Felipe Cazals y a Jorge Fons, a los que agradezco, porque sin ellos no sería María Rojo. Gracias a mi hijo, Santiago, por compartirme con el cine. Un beso a mis nietos Fabiana y Gerónimo.

Luego se le dio la concesión a Cinemex por 10 años, cuyo permiso en este sexenio no renovó la Secretaría de Cultura, informó Alejandro Pelayo, en una entrevista televisiva.

La Cineteca Nacional de las Artes, rodeada de un extenso jardín, e inmersa en una miniurbe de artes y enseñanza, ofrecerá un ambiente como el de la Cineteca del pueblo de Xoco, donde la gente puede tomar café o una copa de vino.

Las 12 salas del nuevo recinto darán cabida a estrenos de un cine de búsqueda artística, y quizá vaya por esa audiencia del oriente de la ciudad.

La apertura se dio con bombo, platillos y aroma a celuloide nacional, ya que las autoridades dedicaron esta inauguración al cine mexicano con entrada gratuita durante una semana. El festejo incluirá 267 funciones en 60 sedes de la República, 367 transmisiones en televisoras públicas y la programación en 21 representaciones diplomáticas mexicanas en el mundo.

La siguiente semana se promoverá el extinto dos por uno, también con películas de nuestro terruño. Y a partir de ese tiempo, arrancarán con programación tipo Cineteca.

Qué mejor impresión que dedicar este lanzamiento a una efigie de nuestras historias en la pantalla grande. Se celebraron los 80 años de una de las más destacadas actrices nacionales, María Rojo, quien ha ofrecido buenos archivos fílmicos como Danzón, De noche vienes Esmeralda, Salón México, El infierno, El callejón de los milagros, La tarea, Naufragio, Las poquianchis, entre más de 140 películas. También ha trabajado en teatro y ha participado en diversos proyectos de televisión.

La ex diputada federal ha ganado cuatro veces el Premio Ariel y una estatuilla de oro, otorgada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a su prolífica carrera.

No puedo quejarme de cómo me ha tratado el cine, si lo hiciera sería una grosería. Estoy en el tiempo en que uno recoge los frutos: unos sí, otros no, pero sí soy una elegida, porque hice las mejores películas en alrededor de tres décadas , expresó Rojo a la compañera Ana Mónica Rodríguez en 2022.

El 20 de abril de 2017, la 63 Legislatura del Senado aprobó de manera unánime una iniciativa que establece que el 15 de agosto de cada año se celebre en nuestro país el Día Nacional del Cine Mexicano.

En la ceremonia estuvieron las secretarias de Educación, Leticia Ramírez, y de Gobernación Luisa María Alcalde, así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.