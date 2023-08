Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de agosto de 2023, p. a12

Alegna González no tiene problema en que el peso del atletismo mexicano recaiga en su espalda. Es un halago, incluso, que la consideren la carta fuerte rumbo al Campeonato Mundial de la especialidad, que comienza el próximo sábado en Budapest.

En los últimos años, la marchista es la deportista que ha entregado los mejores resultados para el atletismo nacional. Entiende que es uno de los nombres a seguir no sólo en la justa mundialista, también para los Juegos Olímpicos en 2024.

Es una motivación. Las personas ponen mucho peso en ti y no lo veo como presión, me gusta que me miren así y no sólo como una esperanza, sino una realidad , compartió a La Jornada la competidora en los 20 kilómetros.

Su templanza le da para no evadir la expectación que se ha ido generando alrededor de ella. Sin rodeos lo toma con gran responsabilidad.

Me gusta que la gente me vea como referente del atletismo, una deportista que siempre va y pelea por traer buenos resultados , compartió la oriunda de Ojinaga.

Fortaleza y confianza

Su fortaleza mental va en sinto-nía con la confianza que emana cada vez que habla de los logros que tie-ne pendientes.

Mi meta a corto plazo es una medalla en los Juegos Olímpicos. Veo más cercana esta posibilidad por la mejora en mis marcas y por la madurez que tengo , puntuali-zó. Sin embargo, su enfoque lo aterriza en el presente, porque también sabe priorizar sus objetivos y el Campeonato del Mundo es su reto inmediato.

En Budapest, la encomienda es superar el séptimo puesto que consiguió en Eugene 2022.