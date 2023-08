Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de agosto de 2023, p. 3

La escritora y periodista Elena Poniatowska Amor dijo ayer que a sus 91 años se considera una persona llena de preguntas y tengo las respuestas que me han dado los demás ; también reconoció la suerte de que todos los entrevistados fueran mis maestros .

En conferencia sobre la adjudicación del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español 2023, que se anunció el lunes pasado, la cronista expresó que piensa que ésta tiene mucho que ver con el periodismo que ha desarrollado y es el cierre de una vida muy fructífera y feliz. Este galardón se une a una larga cauda de mujeres que han destacado a través de su trabajo diario .

La Premio Cervantes 2013 y colaboradora de La Jornada recordó que a través del periodismo aprendió de los grandes historiadores, así como de Luis Buñuel, de María Victoria, de Dolores del Río y todas las personas que entrevistó.

Poniatowska (París, 19 de mayo de 1932) reconoció que obtuvo muchas respuestas que han sido mías en la vida, entre otras, claro, las del astrónomo Guillermo Haro; aprender poesía de Carlos Pellicer, pintura de Alberto Gironella; ser amiga de Leopoldo Méndez, de Alberto Beltrán y de todo el Taller de Gráfica Popular, así como poder platicar con el bolero en San Juan de Letrán. Todo eso fue un enriquecimiento y una escuela extraordinaria .

Sostuvo que comparte este premio ante todo con los periodistas, porque se formó en esa disciplina desde 1953, cuando las secciones de sociales eran importantísimas , al lado de profesionistas extraordinarias como Ana Cecilia Treviño Bambi, Rosa Castro, Elvira Vargas Rivera, Socorro Díaz y Sara Moirón.