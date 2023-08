Merry MacMasters

Miércoles 16 de agosto de 2023, p. 2

El trompetista venezolano Pacho Flores se considera un músico con inquietudes . Es decir, soy un trompetista clásico; sin embargo, cuando me ponen una salsa la toco, otros no. Si me proponen tocar un tango, me interesa. Otros no se atreven. Cuando tengo que tocar jazz, lo estudio. De niño mi padre me enseñó que en la música no existen fronteras. Por eso veo con un enorme respeto al mariachi, el jazz y la salsa. Finalmente, a lo que te dedicas lo tienes que hacer con excelencia, algo que buscamos en el arte .

Flores estrenará en México la obra Altar de bronce, que Gabriela Ortiz compuso para él, los días 19 y 20, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), en la Sala Nezahualcóyotl, dentro de la Temporada de Verano 2023 de la agrupación. La obra de 23 minutos de duración es el primer concierto para trompeta escrito por Ortiz y forma parte de su serie Altares Musicales. Emplea el término altar en el sentido de un lugar para poner en relieve la música.

En la pieza, Flores toca diferentes instrumentos, en específico, tres trompetas, una corneta y un fliscorno. Son instrumentos desarrollados en Valencia, España, donde radica. En vez de dos pistones, uso cuatro. Hemos desarrollado la serie de instrumentos en todas sus tonalidades, con la que tengo una gama inacabable de colores, de los que me aprovecho para llevarlas a una nueva obra como la de Gabriela . Son instrumentos fabricados para él por la Casa Stomvi. Espera llevar la obra de Ortiz por el mundo y convertirla, como muchas otras, en bandera de mi repertorio .

Flores es egresado del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, fundado por José Antonio Abreu, del que todavía es parte porque viaja una o dos veces al año como una forma de estar en contacto y apoyar a los niños . Una cosa es hablar bien del Sistema, pero otra cosa es trabajar allí , porque los muchachos te quieren ver, preguntarte directamente, compartir contigo, estar en el camerino juntos, saber cómo va su formación y cómo se puede alcanzar un gran nivel .