Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de agosto de 2023, p. 28

A tres años de ser víctima del delito de tentativa de feminicidio, Kimberly Ávila afirmó que la carpeta de investigación no ha sido judicializada y existe el riesgo de que el autor intelectual, Leonel N, sea liberado al ser absuelto del delito de violación y sólo enfrente el de violencia familiar, por lo que temo que quede libre después de estar tres años en la cárcel y me mate .

El juez José Juan Pérez Soto, dijo, quiere dejarlo en libertad porque llegó a un acuerdo con él o porque Leonel utilizó sus contactos, pues se presenta como nieto del ex presidente Luis Echeverría, y eso le ha valido para evadir la justicia .

Las pruebas presentadas en su momento no fueron suficientes para el juzgador y ahora existe el riesgo de que este señor, quien me arrebató a mi hijo hace nueve años, salga y mi vida corra peligro, lo que me ha llevado a vivir escondida como una rata , señaló.