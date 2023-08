Lo que se difundió sobre las finanzas de la panista deberá eliminarse de todas las plataformas y redes sociales de la Presidencia.

Luego de que otorgó la suspensión provisional, López Obrador acusó al juez Santos Pérez de actuar con politiquería y anunció que lo denunciaría ante al Consejo de la Judicatura Federal.

Muchos ovarios contra el crimen

Por otra parte, en un recorrido por Quiroga y Morelia, Michoacán, la legisladora afirmó que el crimen se topó con una mujer que tiene los ovarios del tamaño de una toronja, y yo sí quiero que los delincuentes le vuelvan a tener miedo a la autoridad y los ciudadanos dejemos de temer a los maleantes .

No desaprovechó la oportunidad de criticar al Presidente y adelantó que buscará tener mano firme contra la delincuencia, porque es un tema que no se ha podido resolver y es el gran pendiente en todo el país .

Destacó que en sus recorridos ha observado que la violencia ha alcanzado límites que en algunos casos parecían haberse superado. El narcotráfico ya no sólo controla la droga, sino la pesca; están metidos en los distritos de riego, en la extorsión, en el cobro de piso; es una cosa realmente grave y delicada y es por ahí, donde tenemos que arrancar una nueva estrategia, porque abrazos y no balazos no funcionó .

Comentó que la 4T echó a la basura la oportunidad que se les dio, lo han destruido todo, menos la esperanza .

Con información de Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal