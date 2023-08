Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 15 de agosto de 2023, p. 9

La encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE) será Claudia Suárez Ojeda, debido a que Ignacio Ruelas Olvera presentó su renuncia el pasado jueves supuestamente por motivos de salud.

Ayer, cuando todavía no se daba a conocer oficialmente su designación, Suárez Ojeda ya estaba presente en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Temporal de Presupuesto, en sustitución de Ruelas Olvera.

Esta situación detonó molestia en la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto 2024, quien señaló que no estaba clara la designación, debido a que el oficio de la renuncia de Ignacio Ruelas llegó a su oficina poco antes del mediodía de ayer.