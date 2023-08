La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, señaló que tiene encendidas sus veladoras para que no se le disminuya ninguna cifra al presupuesto que solicitarán para el ejercicio fiscal del próximo año, en el que se efectuará el proceso electoral 2024.

Espero que no se le disminuya ninguna cifra, tengo mis veladoras puestas y espero que salgamos adelante ante la Cámara de Diputados y el reconocimiento a los partidos políticos para defender el presupuesto como se tiene que defender , señaló la consejera presidenta durante la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Presupuesto 2024.

Después, en conferencia de prensa, el consejero Arturo Castillo señaló que es un presupuesto austero, pero no pone en riesgo la organización del proceso electoral 2024 , pues históricamente ha representado entre 0.2 y 0.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.

En tanto, el consejero Martín Faz recordó que el INE no define el presupuesto para los partidos políticos, sino que se trata de una fórmula y en caso de que la Cámara de Diputados no aprobara lo que piden, aseguró que habría que ver dónde se requieren ajustes para no arriesgar el proceso, porque sacarlo es lo caro, ya que implica la capacitación y la instalación de casillas .