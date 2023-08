El sondeo, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para el ciclo escolar 2021-2022, expone que entre las principales causas de quienes migraron del sistema público al privado está el no encontrar lugar en la escuela o no tener posibilidades de ingresar a un plantel público.

Subraya que el mayor porcentaje de estudiantes que asisten a escuelas particulares es el superior: 25.6 por ciento de la matrícula nacional cursa su carrera universitaria en alguna institución particular; le sigue el prescolar, con 9.8 por ciento de sus alumnos; y 9.5 por ciento de quienes cursan bachillerato.

Así lo establecen investigadores y expertos en el tema, quienes demandan que el Estado mexicano regule de forma adecuada a esas universidades de paga , pues la gran mayoría de estas opciones escolares no tienen criterios suficientes de rigor ni exigencia académica.

Ante la imposibilidad de ingresar a las universidades públicas, un número cada vez mayor de jóvenes ha optado por matricularse en instituciones privadas que les permiten seguir su trayectoria académica, pero sin darles una educación crítica o humanista , y donde en la mayoría de las cuales el objetivo no es la formación de los educandos, sino el lucro que éstos representan.

Falta de criterio humanista

Al respecto, Axel Meléndez, maestro en pedagogía e investigador especializado en educación, coincide en que las universidades de este tipo “han venido creciendo muchísimo últimamente, pero hay de ‘privadas a privadas’. No es lo mismo estudiar en la Ibero, la Anáhuac o el Tec, que en una donde pagas mil 300 pesos al mes, si para ello tienes una beca Fimpes” (Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior).

Son estos últimos colegios los que más han crecido en años recientes, sobre todo en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón , y aunque te pueden garantizar cierto tipo de enseñanza, no tienen una postura crítica ni humanista. Ven a la educación como una mercancía, en una lógica empresarial .

Si no se atiende la problemática de los aspirantes rechazados de la educación superior, alerta el académico, continuará el aumento paulatino (de estas escuelas) , donde si bien las colegiaturas mensuales pueden no ser tan altas, si estás becado, te enfrentas a una titulación que cuesta 40 o 50 mil pesos, más otros trámites .

Hugo Casanova Cardiel, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, señala por su parte que aunque las llamadas universidades de atención a la demanda cumplen el papel de absorber a muchos de los jóvenes no seleccionados en las escuelas públicas, no tienen criterios de exigencia académica.

Es una tragedia, porque son la gran mayoría de este tipo de escuelas, que contratan a quien se pueda para dar clases y sus fines son de lucro. El Estado tendría que generar mayores condiciones de exigencia a las instituciones privadas; que ganen dinero legítimamente, pero bajo la vigilancia del Estado y que den buena educación , recalca.

Por su parte, Hugo Aboites, ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, coincide en que en algunas universidades privadas no sólo no hay un enfoque humanista o crítico de la realidad, sino que “incluso te encuentras con que dicen que están dedicadas a ‘fortalecer el espíritu empresarial’ de los jóvenes”.