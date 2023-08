Observo al público, en el que algunos novatos en el baile se mezclan con los experimentados y les copian pasos de salsa o cumbia. Hay quienes no le atinan. ¡Más soltura, caballero! Necesitan sesiones de baile, lo saben, y se prometen regresar. Se anuncian clases de danzón los martes y de salsa los viernes .

Un bailador reconocido como el buen Luciano Sánchez, da cátedras del dancing salsero a una turista española mientras unas parejas de jóvenes de la academia Salsa y Control muestran cómo se baila la salsa en línea al compás de la música brava de La Libertad.

Cuando llega el turno de Los Reyes del Mambo, un grupo de estudiantes de la UNAM pide que toquen la pieza que Pérez Prado dedicó a la universidad. Son complacidos, y en medio del salón estalla el goya.

Mientras, los muchachos del Poli no se quedan atrás, y al compás del Mambo del Politécnico alzaron su Húelum y bailan a la cachi-cachi-porra.

El baile es placer, es alegría, es exaltación, ensoñación, y en Los Ángeles es religión. Deben saber que el nombre del recinto se debe a la Virgen de Los Ángeles, la milagrosa patrona , encontrada en 1635 por estos lares y que en el caso de la catedral del baile provoca milagros cada que se pisa la pista. Una retórica pagana dice: A La Villa, por el milagro guadalupano. A Los Ángeles, por el milagro del cuerpo .

La fiesta en ahí no parará. Mientras haya bailadores. Habrá salón , me dicen unos parroquianos. Para ellos, los días en que no abrió sus puertas el salón fue como perder media vida. Ahora, conjuran el sortilegio bailando, porque bailar es soñar con los pies.

Recuerde que el Salón Los Ángeles lo espera en la calle de Lerdo 206, esquina con Ricardo Flores Magón, en la colonia Guerrero, a unas cuadras del Metro Tlatelolco, para cumplir más años de historia y baile.

