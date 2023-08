¿H

asta dónde puede llegar la desesperada ciudadanía en su ansia de modificar una realidad que la agobia y que en su intento recurre a decisiones inentendibles como la de votar a favor de la misma corriente oligárquica que la ha destrozado? Ese es el caso de Argentina y su más reciente proceso de elecciones primarias, en las que el demencial candidato de la ultraderecha Javier Milei obtuvo el mayor porcentaje de los sufragios (30.2 por ciento del total), seguido de otra tenebrosa representante de la misma corriente (Patricia Bullrich, con 28.3 por ciento), mientras en tercera posición se ubicó la tendencia progresista (Sergio Massa, 27.3 por ciento).

En aquella nación sudamericana, la primera parte del proceso electoral se conoce como PASO (elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, en vigor desde 2009), el cual permite definir las candidaturas internas de los propios partidos participantes para los comicios generales a realizarse en octubre, al tiempo que significa una medición que podría perfilar el resultado final. Tal resultado parece no tener asidero, porque la enloquecida ultraderecha avanza en Argentina, como en otras latitudes, gracias a una ciudadanía harta de su circunstancia, pero que no se da tiempo de reflexionar sobre que precisamente esa corriente extrema ha sido la que la ha llevado a situaciones económica y social asfixiantes, a la vez que el tímido movimiento progresista –con sus tradicionales fracturas internas– no ha satisfecho las expectativas del electorado.

De entrada, ese electorado harto debería ejercer su derecho a la memoria, recordar que la ultraderecha, en todas sus presentaciones, ha sido la que ha hundido a su país, por ser la promotora de innumerables golpes de Estado, cada vez más sangrientos, del infame endeudamiento (útil sólo para financiar el robo y la fuga de capitales de la oligarquía autóctona), las interminables devaluaciones, la brutal concentración del ingreso y la riqueza, la inflación galopante, los salarios de hambre, el saqueo privatizador, el corralito, y tantas otras desgracias que siempre han facturado a los que hoy, en su desesperación y sin lógica alguna, deciden favorecer a candidatos igual de impresentables que tenebrosos.