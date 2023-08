L

as elecciones para la Presidencia de la República, el Congreso, ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México del año próximo serán las más grandes de la historia de México y también las más costosas. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral no escucharon el clamor ciudadano de disminuir los gastos y aprobaron cuentas al estilo lorenzocórdova . Sólo el instituto solicitará a la Cámara de Diputados 27 mil 286 millones de pesos, 11.02 por ciento más que en la elección de 2018. La presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, Carla Humphrey, explicó que el gasto, al que calificó de austero , se divide en varias áreas: el presupuesto base, por 13 mil 128 millones de pesos; la llamada cartera institucional de proyectos , por 10 mil 629 millones; una reserva de 3 mil 529 millones por si fuera necesario organizar una consulta popular, y 80 millones para improbables elecciones extraordinarias. Tómese nota de que en estas cifras todavía no están incluidos el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial, las entidades locales (Oples) ni los subsidios a uno de los negocios más lucrativos, los partidos políticos. Probablemente el total ronde en 50 mil millones de pesos. A la cotización actual del dólar, sumarían cerca de 3 mil millones de dólares. Los consejeros tuvieron reuniones previas con la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Sin embargo, falta pasar por el filtro del pleno cameral, donde probablemente le harán ajustes. De entrada, la reserva de 3 mil 529 millones sale sobrando.

