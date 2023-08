Encarar una negociación a través de declaraciones públicas no es nuestra opción. A medida que se acercan días decisivos crece el nerviosismo... Paciencia, tenacidad y perspectiva , publicó Puigdemont en redes sociales.

Puigdemont advirtió que nadie asuma que JxCat apoyará al bloque progresista si antes no hay compromisos firmes para la amnistía de los procesados por la fallida declaración unilateral de independencia de octubre de 2017 y, sobre todo, que se avance para celebrar un referendo de autodeterminación.

El PSOE aspira a seguir presidiendo el Parlamento, por delante del derechista Partido Popular (PP), que a pesar de haber sido el más votado no tiene los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría, al haber cosechado sólo el respaldo de la extrema derecha de Vox, de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y posiblemente el de Coalición Canaria (CC).

Madrid. Junts per Catalunya (JxCat), el partido nacionalista que lidera desde Bélgica el ex presidente catalán Carles Puigdemont, es la gran incógnita en las cruciales votaciones, a partir de este jueves, en el Congreso de los Diputados; primero, para la formación de la Mesa de la Cámara, que es el órgano de gobierno parlamentario, y después en la sesión de investidura que podría relegir al actual presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez.

La tensión se mantendrá hasta última hora, pues será hasta el jueves cuando JxCat celebre una reunión para decidir su voto en el Parlamento español.

Reuniones a puerta cerrada

Desde el PSOE, su vocera y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, mantuvo encuentros a puerta cerrada con distintos grupos en el Congreso, y replicó a Puigdemont: puede ser más oportuno el diálogo y la prudencia, que hablar de subastas de ningún tipo .

En cualquier caso, en la coalición de gobierno se negocia a marchas forzadas, pero el principal escollo, o incógnita, siguen siendo los siete diputados de JxCat, que tienen la llave del gobierno o la capacidad para bloquear la legislatura y forzar a nuevas elecciones generales.

Desde el grupo nacionalista vasco EH-Bildu, su vocera Mertxe Aizpurua declaró que están convencidos de que el acuerdo se alcanzará. Todos somos necesarios .

Las reuniones de los socialistas con Bildu van bien encaminadas, explicó, tras subrayar que no va a haber ningún problema y estoy absolutamente segura de que vamos a llegar a un acuerdo.

Expuso que en sus negociaciones no han puesto líneas rojas: “son cosas técnicas, no hemos hecho casus belli de esto, porque creemos que tiene más importancia que se conforme una Mesa del Congreso que posibilite medidas progresistas”.

En cuanto a la posibilidad de que se ceda la presidencia del Congreso a un diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), su principal adversario en la región, Aizpurua reconoció que ese escenario no tiene posibilidad; no tenemos constancia de que el PNV o cualquier otro grupo nacionalista o independentista haya puesto esta cuestión sobre la mesa. Lo analizaríamos, pero yo diría que no pasará .