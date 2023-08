Atlanta. Donald Trump y 18 aliados fueron acusados ayer en Georgia de planear anular ilegalmente su derrota en los comicios de 2020 en ese sureño estado, sobre todo presionando a funcionarios electorales. Es el cuarto caso penal que se presenta contra el ex presidente y el segundo que alega que trató de subvertir los resultados de la votación, que ganó el demócrata Joe Biden.

La acusación incluyó a 30 co-conspiradores que no fueron imputados, y sigue a una investigación de dos años iniciada por una llamada telefónica de enero de 2021 en la que el entonces presidente sugirió que el secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, podría ayudarlo a encontrar los 11 mil 780 votos necesarios para revertir su estrecha derrota.

Otros acusados son el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, el abogado de Trump, Rudy Giuliani, y un funcionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark. Biden derrotó a Trump en Georgia por menos de 12 mil votos en 2020.

El ex presidente no reaccionó pronto a las nuevas imputaciones, pero en su plataforma Truth Social criticó antes a uno de los testigos: el ex vicegobernador republicano Geoff Duncan, lo mismo que a la fiscal, a quien acusó de “solo querer ‘agarrar a Trum

Trump ha sido inculpado por otros tres casos: por presunto intento de conspiración para alterar el resultado de las elecciones de 2020 (en un caso en Washington), por negligencia en la gestión de documentos confidenciales (en un tribunal de Florida) y por supuestos pagos ocultos a una antigua actriz porno para comprar su silencio (en una corte de Nueva York).