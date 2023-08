Y, sobre todo, se abrió paso a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la ONU, que funcionó de 2006 a 2019. Y por todos los casos contra la corrupción que llevaron a la cárcel a tantos empresarios, militares y políticos, esa todavía me la están cobrando , dice.

Mientras el abanderado de Movimiento Semilla despertó un inusitado entusiasmo que llena plazas (cuando en la primera vuelta las encuestas no le daban ni 3 por ciento), a la ex esposa de otro presidente, Álvaro Colom, le está costando reu-nir multitudes en sus mítines.

De que Bernardo Arévalo gana la elección presidencial del 20 de agosto en Guatemala, sin duda lo hace, porque la gente en mi país de verdad, de verdad, está muy cansada y quiere un cambio , afirma en entrevista Helen Mack Chang, defensora de derechos humanos. Agrega: lo que no sé es cómo Bernardo va a poder gobernar si tiene a todas las fuerzas de la derecha corrupta aliadas en su contra .

A partir de ahí se desencadenaron una serie de golpes de Estado y dictaduras militares que terminaron hasta la firma de los acuerdos de paz en 1994.

No midieron el hartazgo de la gente

Nunca se imaginaron que la gente iba a votar por un socialdemócrata, con un partido que es principalmente un movimiento de académicos y profesionistas. No midieron el hartazgo de la gente.

–¿Cómo interpretas que las encuestas para la primera vuelta no hubieran previsto este resultado?

–Creo que la gente logró engañar a las encuestas porque está acostumbrada al silencio que se les impuso a lo largo de toda la historia de opresión. Los fantasmas de tiempos de la guerra reviven en la mente de la gente. Los que parecían los favoritos se fueron hasta el cuarto, quinto lugar. La señal es clara: este pueblo ya no quiere a los mismos de siempre.

Aunque caracteriza al Movimiento Semilla como una agrupación de profesionistas y académicos liberales, reconoce que a partir de 2015 agarró fuerza y forma y durante las protestas masivas de 2015 (para exigir juicio al ex presidente Otto Pérez Molina) y 2017 (de protesta en contra de la expulsión de la Cicig) se convierte en un movimiento que cataliza todo ese descontento .

En las elecciones de 2018 Semilla intentó llevar de candidata a la presidencia a Thelma Aldana (ex presidenta del organismo Judicial y de la Suprema Corte de Justicia), pero su candidatura no fue aceptada y por el contrario se dictó una orden de aprehensión por razones reservadas . Como fiscal general, junto con la Cicig, esta abogada abrió investigaciones de graves casos de corrupción que a la fecha tienen en prisión a Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. También inició un proceso para retirar el fuero al expresidente Jimmy Morales, que no prosperó. Ella también está exiliada en Washington.

Así que en el origen del Movimiento Semilla sí está de manera muy central la lucha contra el sistema corrupto. Como en muchos de nuestros países, la corrupción es un problema estructural de toda la vida.

Describe cómo los sectores oligárquicos que siempre detentaron el poder no sólo se enriquecieron con las políticas contrainsurgentes durante la guerra sino que sus redes de corrupción se fueron extendiendo y complejizando, se involucraron con el crimen organizado y ahora además tienen control sobre el sistema de justicia .

Con un dato dibuja de una pincelada esta situación: Guatemala es uno de los países que recibe más cooperación internacional para combatir el hambre en América Latina. Y año tras año la desnutrición aumenta en lugar de disminuir. Y es porque todo se lo roban . Según datos de Unicef, 48 por ciento de los niños guatemaltecos sufre desnutrición crónica.

“A quienes me preguntaban aquí en Estados Unidos por el panorama electoral, les digo que para mi gusto entre los 29 candidatos el idóneo es Bernardo, el más preparado. No le obstaculizaron la candidatura por eso mismo. Pensaban: ‘es un académico que ni conecta con la gente’.

“Yo lo traté en el contexto de la negociación de los acuerdos de paz en los 90. Estuvo un tiempo en Ginebra, en Interpeace, y su especialidad era la justicia transicional y un ejército para tiempos de paz.