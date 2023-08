Afp

Periódico La Jornada

Martes 15 de agosto de 2023, p. 8

Nueva York., Oliver Anthony, un granjero de la Virginia rural, subió a streaming el viernes pasado su canción country Rich Men North Richmond. Con más de 10 millones de reproducciones, se ha convertido en un himno de protesta que ha llegado al corazón de la política en Washington.

La letra del tema, cuyo título evoca a los hombres ricos del norte de Richmond, la capital de Virginia –a 175 kilómetros al sur de Washington DC– describe las dificultades de la clase obrera para llegar a fin de mes frente a los privilegios de los ricos de la primera potencia mundial.

Declarada por The New York Post el himno político de los obreros , Anthony habla de la gente de la calle que no tiene qué comer frente a los obesos que ordeñan al Estado del bienestar y critica las políticas neoliberales de la época de Ronald Reagan, en la década de los 80, que redujeron los impuestos de las empresas y desmantelaron esa época de desarrollo económico.

Anthony, quien interpreta su canción en una bucólica y frondosa zona boscosa, acompañado de una guitarra y con imágenes de su perro blanco, también habla del abandono de las zonas rurales por los políticos de Washington.

Contenido social

Aunque considera que sus ideas políticas se sitúan en el centro, sus denuncias son también las de la izquierda radical estadunidense, que insta a que los ricos paguen más impuestos y haya un sistema de salud universal para resolver algunas de las desigualdades más acuciantes de la sociedad.