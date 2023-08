Afp

Miami. Lionel Messi encendió las alarmas de los aficionados del Inter Miami, después que diversos medios locales reportaron que el astro argentino sintió molestias durante los entrenamientos de ayer, previo a la semifinal contra el Philadelphia Union, correspondiente a la Leagues Cup. Más tarde, el técnico Gerardo Martino tranquilizó la situación y aclaró los rumores sobre una posible baja de La Pulga.

Estuve solo en una parte del entrenamiento porque preparaba una charla. No vi exactamente qué pasó, pero imagino que si hubiera sido algo serio todos estarían escandalizados y como no es así, creo que no pasó nada , mencionó en conferencia de prensa, donde también aclaró que cuenta con el diez argentino para el juego de hoy.

Messi, máximo artillero y atracción absoluta de la competición al marcar ocho goles desde su debut, ha catapultado a una franquicia que ocupa la última posición en la MLS, hasta colocarla a las puertas de la final del certamen que se disputará el próximo sábado, y con ello también conseguir una posible clasificación a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Con un triunfo en el Subaru Park, el Inter tendría garantizado uno de los tres boletos que ofrece la Leagues Cup a la Concachampions, torneo que permite al ganador participar en el Mundial de Clubes de la FIFA.