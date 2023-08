El equipo de natación artística fue la primera selección que le plantó cara al ente rector del deporte mexicano en el presente año. Demandaron y les devolvió los estímulos que les fueron retirados. Si esta es la ruta a trazar para que les devuelvan sus becas a los clavadistas, Paola defenderá su decisión.

Yo ya no lo estoy viviendo desde adentro, no sé cómo están palpando ese tema, pero cualquier decisión que tomen van a tener mi respaldo. Nadie más que ellos saben lo que está sucediendo en este momento, ellos son los que están rodeados de presión y el nervio de si van a poder competir , puntualizó.

El rumbo de la natación en México para Espinosa aún es incierto, pese a que la Conade desconoció a la federación local, que en un principio tenía el cobijo de Ana Guevara.

Me cuesta mucho trabajo vislumbrar qué es lo que va a suceder. Antes había certeza, hoy día estamos en incertidumbre.