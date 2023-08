Los mencionaron tanto a los mexicanos que se enfrentaron que era inevitable pensar en ello durante la pelea , admite Vaquero; de pronto pensaba que podía terminar antes con un nocaut. Cualquiera puede ser derribado, pero pudimos resistir toda la pelea. Eso creo que fue grandioso, que a pesar de la intensidad con la que nos golpeamos aguantamos hasta el final y eso no lo va a olvidar la gente .

Navarrete deja en evidencia que existía una preocupación por estar a la altura de esa memoria de la afición. De que ese combate no fuera una rutina, un simple trámite entre dos peleadores que suben a cumplir con un contrato que les dejará una buena suma de dinero. Esta pelea, como en los grandes combates entre mexicanos, diría Ellroy, destilan memoria y orgullo en un oficio cada vez más industrializado.

Había que terminar esa pelea, pero no sólo por terminarla, ¿me explico? Es decir, había que pegar todo el tiempo, forzar el intercambio de golpes, pero sobre todo resistir, porque es demasiado castigo para ambos y aguantar es verda-deramente difícil. Un nocaut terminaría todo antes, pero tal como lo hicimos era difícil que alguien se fuera a la lona , cuenta Vaquero.

Apenas terminó el encuentro y declararon vencedor por decisión unánime a Navarrete, todos reconocieron su grandeza como peleador. Incluido Valdez, quien se disculpó con sus seguidores por no po-der con la fuerza avasalladora de su contrincante. Entonces algunos hablaron de la consagración del Vaquero, quien es campeón mundial desde 2018; primero monarca supergallo, después pluma y ahora consolidado como superpluma.

“No sé qué responder cuando mencionan eso de la consagración. Parece falso de mi parte, pero es que es algo que no pasa por mi mente. No sé cómo explicarlo… tengo un gusto enorme por haber brindado un gran combate, porque así lo siento y me lo han dicho desde el sábado. Eso me llena de orgullo con la gente, porque lo esperaban y se los pudimos ofrecer Óscar y yo. Lo hicimos juntos.