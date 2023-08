Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 15 de agosto de 2023, p. 4

La exposición Ingres: El artista y sus príncipes, que se exhibe en el Museo Condé, ubicado en el Castillo de Chantilly, Francia, cuenta entre sus más de 110 obras con un cuadro raramente visto fuera de su actual sede: el retrato Louise, princesa de Broglie, futura condesa de Haussonville (1845), de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), perteneciente al Museo Colección Frick, en Nueva York.

El Museo Condé es una institución que custodia el legado de obras de arte del príncipe Enrique de Orleans, duque de Aumale (1822-1897), hijo del rey Luis Felipe I de Francia. En cuanto a la relación de Ingres con el aristócrata, después de la llegada de la monarquía de Julio (1830-1848) el pintor recibió gran apoyo de la familia Orleans, situación que le permitió crear algunas de sus obras maestras. Estos lazos constituyen el hilo central de la muestra que explora cómo el príncipe de artistas se volvió el artista de príncipes .

Resguardadas en colecciones de Francia y más allá, pinturas y dibujos comisionados o coleccionados por los príncipes de Orleans fueron llevados a Chantilly para exhibirse al lado de estudios y demás variantes. Juntos ofrecen un vistazo al trabajo perfeccionista y metódico de Ingres.

El nativo de Montauban, Francia, es considerado un pintor difícil de clasificar, a veces visionario . Detrás de un supuesto clasicismo , yacía una originalidad y búsqueda de la perfección que aún fascina.

Aunque el pintor no buscó ser el retratista preferido de la élite francesa, en eso se convirtió durante la monarquía de Julio debido a su popularidad con la familia Orleans. Abrumado con peticiones, Ingres no tenía la intención de dedicar demasiado tiempo al retrato. Sin embargo, no pudo rechazar la oportunidad de pintar ciertas figuras poderosas, como el conde Molé y Betty de Rothschild, al mismo tiempo que trató de transmitir su estatus e inyectar nueva vida al género.