D

ice la sabiduría popular que no hay mal que por bien no venga; el debate político más notorio en las últimas semanas, al lado de la propuesta para la reforma del Poder Judicial, ha sido el de los libros de texto gratuitos para preprimaria, primaria y secundaria. Quienes pretenden detener el proceso de cambio profundo que transitamos en México, encontraron rápidamente una causa más entre otras muchas, para decir no a la 4T y con ello destapar un tema que se extendió a lo largo y ancho de nuestra patria.

Quienes opinamos en favor o quienes lo hacen en contra no podemos sino estar de acuerdo en algo evidente: en todo México, de la noche a la mañana, los libros son motivo de discusiones, debates, editoriales, caricaturas, argumentos y contraargumentos. Todo mundo, en todas partes, nos hemos convertido en expertos en libros escolares, lo mismo en los cafés de los clubes elegantes que en las tertulias familiares o pláticas ocasionales, el tema ya no es si fue o no fuera de lugar o si fue penalti o pifia del árbitro. Los libros están ahora, en el centro de la atención y el interés del pueblo.

Más allá de razones o sinrazones, se trata de un fenómeno social positivo; en lugar de hablar de futbol, de la vida escabrosa de artistas de cine o televisión, estamos hablando de pronto de libros; debemos todos estar satisfechos de este cambio.

Esto obedece en buena medida, a la buena práctica de las mañaneras; el Presidente todos los días informa, contesta preguntas, explica los actos de su gobierno, el avance de las obras públicas y no elude ni preguntas difíciles ni temas controvertidos, da y recibe. Así el pueblo, nosotros, nos hemos acostumbrado como algo cotidiano, a opinar, a criticar y a defender nuestros puntos de vista, lo público es cada vez más público .

Los grupos de oposición, en ejercicio de las libertades de pensamiento y expresión, han señalado errores en el texto de los libros, dicen que no tocan a profundidad las materias principales, lectura, escritura, matemáticas y han llegado a decir que ven en los libros una ideología marxista o comunista; los promotores citan a Freire, afirman que se trata de la pedagogía critica y de una nueva forma, más moderna de enseñar a los niños, no por materias si no por casos y problemas.

Las respuestas, al igual que los ataques, han sido en diversos tonos y con niveles de información diferenciados; no importa, lo que puede verse como un gran avance, es que niños, programas, escuelas, son hoy por hoy el tema de inquietudes e interés de todos, tirios y troyanos; ¿no es esto ya un paso adelante?, ¿no es un cambio? Seguro que lo es.