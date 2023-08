E

l pasado 24 de mayo se incendió el basurero Matatlán, en el municipio de Tonalá, el cual hace parte de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Lo controlaron 36 horas después. Se desconoce la causa de la conflagración que ocasionó pánico entre los vecinos del populoso fraccionamiento Urbi, localizado a menos de 500 metros del vertedero. Causó además mala calidad del aire, pues ardió todo tipo de basura: plásticos, llantas, pilas y otros residuos que generan gases muy tóxicos, entre ellos dioxinas y furanos. La doctora Lilia Albert ha documentado cómo esos y otros contaminantes pueden afectar muy gravemente todo el sistema respiratorio de la población expuesta y ocasionarle diabetes mellitus tipo II y hasta cáncer.

Lo que sí se sabe es que durante el segundo semestre de 2022 la empresa Caabsa, concesionaria de dicho vertedero, depositó allí miles de toneladas diarias sin el permiso de la autoridad municipal. Y cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lo había clausurado. Además, dicha empresa estaba obligada a extraer toda la basura que depositó en el lugar. Por eso no faltan los que afirmen que el incendio fue provocado a fin de sacar menos basura y así reducirle a la empresa concesionaria el costo de hacerlo.

Otra quemazón en Tonalá, esta vez en el vertedero Los Laureles, comenzó el 4 de junio. Estaba cerrado desde noviembre de 2021 después de recibir basura durante 22 años, y pese a que su vida útil se proyectó sólo para una década. Para evitar daños a la salud de la población escolar, se suspendieron las labores en los planteles de educación en algunas colonias de El Salto, Juanacatlán y Tonalá. El fuego se controló dos días después. Y como en el primero, gracias a la labor de cientos de elementos de diversas instituciones oficiales.

El sociólogo Hipólito Rodríguez, ex alcalde de Xalapa, y el doctor Gerardo Bernache, investigador del Ciesas Occidente y uno de los expertos más reconocidos de México en el tema de los desechos sólidos, señalaron con gran claridad en La Jornada del 5 de junio pasado los orígenes de ambos incendios. Ellos sostienen que fueron resultado de la pésima operación de esos vertederos durante tres décadas, y su posterior abandono por la empresa Caabsa. Afirman que ésta no ha cumplido con la obligación de cerrar y rehabilitar los vertederos a fin de no crear problemas a la población y al medio ambiente. Su irresponsabilidad se explica por la complicidad que ha tenido en las instancias municipales de Tonalá y Tlajomulco y en las del gobernador de la entidad.