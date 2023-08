Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Lunes 14 de agosto de 2023, p. 10

Sin entrar en el juego de descalificar a nadie, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Beatriz Paredes Rangel, advierte que en el opositor Frente Amplio por México tendremos que ser muy cuidadosos de que el proceso de elección de quien contienda en 2024 por la Presidencia de la República no parezca un engaño democrático , porque provocaría un enorme desencanto y frustración en los ciudadanos.

Asimismo, considera que en ese bloque –en el que participan el PAN, el PRI y el PRD– todo irá bien , siempre y cuando no sea una farsa . El propósito es construir una propuesta seria para un gobierno de coalición comprometido con la justicia y la modernidad.

Para eso, dice que es necesaria una estrategia, de verdad, de inclusión, en la que todos participen de buena fe, sin ideologizar la plataforma de ese frente y sin denostar sistemáticamente sólo por denostar .

La legisladora del tricolor se muestra satisfecha de su participación en el primer foro del Frente Amplio por México. Tras ese acto, la mayoría de los críticos la ubicó como una política experimentada, que dejó de lado la descalificación para centrarse en exponer su visión de país y la urgencia de que haya una reforma a fondo del sistema político mexicano.

¿Dados cargados? No los he sopesado

En entrevista con La Jornada, detalla lo que plantea sobre esos puntos. Además, responde a las versiones que apuntan a que ya hay una decisión de imponer a la panista Xóchitl Gálvez como la candidata presidencial del bloque opositor para 2024.

Explica que es respetuosa de todos los que participan en esa contienda, pero señala que México está en un momento muy importante y muy delicado y no se debe alentar la frustración, sino la participación de todos .

–¿No hay dados cargados hacia Xóchitl Gálvez, como lo denunciaron algunos de quienes incluso dejaron la contienda?

–Yo he jugado cubilete, sí conozco lo que pesan los dados, pero no los he sopesado ahora –exclama entre carcajadas.

Sin embargo, advierte que no es 2000 ni 2006, sino este 2023 cuando los ciudadanos tienen acceso a mayor información que antes.

Paredes precisa que decidió entrar al proceso interno por la candidatura presidencial del bloque opositor “de buena fe, sin ningún otro tipo de interés detrás de mí ni ninguna ambición de otra naturaleza, más que aportar mi experiencia, mis deseos de sumarme a encontrar las soluciones por México.

Espero y deseo que la participación de todos sea en ese sentido .

Por un nuevo sistema político

La entrevista se realiza en su domicilio al sur de la Ciudad de México, donde atesora artesanías, libros, música y un rincón especial para Gabriel García Márquez, uno de los escritores que más admira. Revela que el blanco terno yucateco que vistió durante el foro del jueves pasado tenía bordadas mariposas amarillas en memoria del colombiano.

–Usted planteó reformar el poder, ¿eso que implica?

–Creo que la democratización electoral del país no es suficiente. Que las nuevas generaciones merecen un nuevo sistema político, más equilibrado, porque el presidencialismo le queda chico a un país de 130 millones de habitantes. Es un sistema que se ideó y fortaleció en la Constitución de 1917, cuando éramos apenas un país de casi 30 millones de habitantes.