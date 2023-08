Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 14 de agosto de 2023, p. 6

Oaxaca, Oax., Es necesario dar continuidad a los proyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que unirá los estados de Oaxaca y Veracruz, pidió la ex jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en una visita al municipio de Santo Domingo Tehuantepec.

Explicó que este plan contempla la instalación de 10 polos de desarrollo entre las dos entidades y busca generar bienestar para todos los mexicanos, principalmente para quienes habitan en esa zona, que se verán beneficiados con programas federales. También la inversión de distintas empresas traerá más empleos y bienestar, apuntó.

La aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación dijo que, gracias a la políticas públicas de la Federación, se ha logrado una economía sólida, además de reducir la brecha de desigualdad que a través de los años se había acentuado debido a los gobiernos neoliberales.