Primero se lo mandaron al presidente Trump, quien no lo aceptó, para representar el compromiso de EU con las libertades (...) El día de hoy lo que tenemos es el destino final de este pedazo del muro de Berlín, tiene una carga muy fuerte, muy importante, como lo dije hace un momento, hay 11 millones de mexicanos que no pueden regresar, pues no tienen documentos.

Sobre el proceso electoral en el que también estará inmerso el país vecino del norte durante 2024, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que debemos ganar aliados en Estados Unidos, convencerlos, persuadir, no todo el mundo allá piensa que hay que hacer un muro, sin caer en el intervencionismo, es ganar aliados y estar preparados para saber manejar cualquier circunstancia, sea DeSantis, sea Trump, sea cualquiera que llegue con esas ideas, tenemos que estar preparados .

Respecto al proceso interno, el ex secretario de Relaciones Exteriores anunció que pedirá a Morena no invitar a encuestadoras que tengan contratos con el Gobierno de la Ciudad de México.