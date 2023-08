C

ontroversial, la decisión de Claudio X. González de bajar de la lista de aspirantes a la Presidencia de la República del Frente Amplio a los perredistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, pero son impresentables. Cuando menos una docena de colaboradores de Mancera cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico están en la cárcel o cargan con un expediente abierto por diversos asuntos. Aureoles, por su lado, tiene cuentas pendientes de cuando fue gobernador de Michoacán. La decisión del jefe del frente, Claudio X., provocó que el gerente del PRD, Chucho Zambrano, hiciera una pausa en sus relaciones, pero no un rompimiento definitivo. No soy esquirol , dice. El motivo de la eliminación de Aureoles y Mancera es que aun cuando reunieron 150 mil apoyos, no estaban distribuidos en 17 entidades. Haya sido ese el motivo real u otros que se mencionan, como sus malos antecedentes, tendrán que comerse la humillación, porque las decisiones del jefe Claudio se respetan.

Viene la gran final

Accidentada, pues, la selección de aspirantes del Frente (ya no tan) Amplio. Primero, se disolvió el comité ciudadano que iba organizar y monitorear el proceso, sus miembros se dieron cuenta de que era una farsa y que la batuta la llevarían los partidos políticos. Luego, el ex senador Jorge Luis Preciado renunció al PAN tras confirmar que era una comedia cuyo final sería la designación de Xóchitl como candidata. Y ahora el conflicto con el PRD, que deja el tripié en sólo dos patas. Viene la gran final: cuando Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y Santiago Creel levanten la mano a la innombrable senadora hidalguense por bien de la unidad, la democracia y la República . Correrán lágrimas de emoción y los kleenex serán cortesía de Kimberly Clark.

Menos pobres… sin expropiar a los ricos

Cada año nos decían que crecía el número de pobres y se ampliaba la lista de Forbes. Ahora fue distinto. El reporte del Coneval indica que entre los años 2020 y 2022 dejaron la condición de pobreza casi 9 millones de mexicanos. No estaría completo este dato sin este otro: se logró sin expropiar la fortuna a los ricos. El camino que han seguido gobiernos de izquierda en otros países ha sido quitarle a los millonarios, ya sea por medio de impuestos a la riqueza o expropiando sus bienes. El gobierno de la 4T desechó esa vía. Es más, ni siquiera ha subido los impuestos, pero sí ha obligado a pagarlos. De ahí ha salido el dinero para los programas sociales del presidente López Obrador. Quizás el único millonario al que se dio una zarandeada fue a Germán Larrea, pues no pudo sumar a su patrimonio a Banamex.