Nutrió su campaña con la promesa de dolarizar la economía, cerrar el Banco Central para que no emita más pesos y acelere la inflación. Además, es partidario de la libre portación de armas, de la venta de órganos y rechaza el aborto.

Somos la fuerza más votada porque somos la verdadera oposición , arengó Milei, de 52 años, y admirador de los ex presidentes Donald Trump (Estados Unidos) y Jair Bolsonaro (Brasil).

Milei, único candidato de la alianza La Libertad Avanza, fracturó la hegemonía electoral de las principales coaliciones que se ha alternado el gobierno en los últimos años, y evidenció la frustración de los argentinos ante una clase política que no pudo revertir la inflación que alcanza 115 por ciento anual.

Después de la apertura de los centros de votación comenzaron en redes sociales las denuncias por las demoras en la instalación de las mesas, que después se convirtió en la demanda de los precandidatos a jefes de gobierno capitalino.

Demandas por mal manejo del sufragio electrónico

Uno de los primeros en reaccionar fue Martín Lousteau, representando a la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio. La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría anunció que denunciará penalmente al gobierno de Ciudad de Buenos Aires, después de advertir sobre el preocupante grado de improvisación en el manejo de las máquinas electrónicas para votar jefe de gobierno porteño y cargos locales .

Servini de Cubría destacó la impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral , en un escrito enviado al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via. También citó los problemas de funcionamiento y denunció que 30 por ciento de máquinas no sirvieron, mientras en otras mesas ni siquiera llegaron y además no habían sido conectadas ni probadas .

En Ciudad de Buenos Aires hubo dos sistemas de votación, el de la papeleta para cargos nacionales y la boleta electrónica para los de la capital, lo que retrasó más el proceso.

Centenares de votantes no saben por quién votaron, porque debieron pedir ayuda para el sufragio electrónico, y como comprobó la precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien intentó siete veces el voto eléctronico y le salían incluso candidatos de otros partidos.

También los precandidatos del Frente de Izquierda denunciaron esta situación y este lunes se presentarán varias denuncias penales.

El candidato de Unión por la Patria a la jefatura del gobierno capitalino, Leandro Santoro, recordó que había anticipado y presentado una denuncia sobre este tema, y especialmente porque nunca se probó el sistema de voto electrónico, lo cual significaba la posibilidad de fraude.

La mano del FMI

El periodista Alfredo Zaiat, de Página/12, especializado en temas económicos, escribió: el Fondo Monetario Internacional no tuvo que esperar a este domingo para participar de las elecciones PASO colocando el sobre con el candidato preferido en las urnas. El favoritismo político es tan obvio como escandaloso, puesto que no sólo es la predilección ideológica, sino que también se expresa en miles de millones de dólares .

Sostiene que la comparación con el gobierno de Mauricio Macri es impactante. Le entregó 44 mil 500 millones de dólares pese a que los dos programas acordados fueron un fiasco, con incumplimientos generalizados y utilización de esos recursos violando las normas del organismo. Los dólares fueron girados para ayudar en la campaña electoral del oficialismo hoy opositor, apuesta política que resultó fallida .