Lunes 14 de agosto de 2023

Nueva York., Tom Jones, el director y escritor de The Fantasticks, el musical de mayor duración en la historia, falleció a los 95 años de edad.

Murió a causa de cáncer el viernes en su casa en Sharon, Connecticut, según Dan Shaheen, coproductor del musical y que trabajó con Jones desde los años 80.

Jones, quien se asoció con el compositor Harvey Schmidt en The Fantasticks y los espectáculos de Broadway 110 in the Shade y I Do! ¡Sí, acepto!, fue incluido en el Salón de la Fama del Teatro Estadunidense en 1998.

The Fantasticks, basada en una oscura obra de teatro de Edmond Rostand, no necesariamente tenía madera para ser un éxito.

La historia, una versión simulada de Romeo y Julieta, trata sobre una niña y un niño, reunidos en secreto por sus padres, y una variedad de personajes extraños.