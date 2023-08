La también gestora cultural aprovechó el aniversario luctuoso de Nancarrow para lanzar una carta abierta a la sociedad mexicana en la que informó que, tras dos años y medio de búsqueda de medios económicos, la meta para preservar el inmueble no sólo no ha sido alcanzada, sino que se encuentra en un momento delicado que nos impide asegurar su permanencia .

No ha avanzado nada y ha habido casi nulo interés por adquirir la casa , agregó.

He hecho enormes esfuerzos para conservarla, pero ya me siento rendida y muy decepcionada por no encontrar una respuesta positiva (...) Si alguien ofrece comprar y conservar el inmueble, me siento obligada a venderlo. No veo otra alternativa en un futuro cercano.

También en entrevista con este diario, Adriana Sandoval lamentó la falta de interés de las autoridades culturales mexicana hacia esa propiedad, no obstante su valía en términos arquitectónicos, culturales y artísticos.

Testigo de una amistad

Esa casa es resultado y testigo de la amistad que unió al pintor y arquitecto con el compositor. Fue construida entre 1948 y 1950 y, a decir de la especialista, es una pieza invaluable por ser antecedente de la Biblioteca Central y por tratarse de la construcción hermana de la destruida casa-cueva de O’Gorman, ubicada en avenida San Jerónimo.

Destacó que uno de los fines principales de la fundación que dirige –constituida legalmente desde 2020, si bien opera desde 2018– ha sido la adquisición de la casa-estudio Nancarrow, para garantizar su preservación y cuidado, al tiempo de convertirla en un espacio activo de cultura y arte.

“Si la casa está bajo la supervisión de la Fundación Espacio Nancarrow-O’Gorman, si logramos pagarla, estamos obligados a preservarla. Ése no va a ser el mismo caso si un particular la adquiere y la modifica, o incluso la destruye, como la casa-cueva O’Gorman”, sostuvo.

Es decir, lo que tiene la fundación sobre la mesa en el horizonte de nuestro país es la certeza de que la casa se va a preservar y se abrirá al público. Fuera de la fundación, no puedo suponer qué pasará.

La historiadora del arte y curadora prefirió reservarse la información sobre cuánto se ha recabado a la fecha. Precisó que el monto proviene de capital privado y que gracias a él la fundación ha podido también efectuar visitas guiadas y actividades en el citado inmueble, con las que se ha beneficiado a 47 mil personas, de 2021 a la fecha.

Al considerar que la sociedad mexicana está a tiempo de evitar y lamentar la afectación o la pérdida de ese patrimonio cultural y arquitectónico, Adriana Sandoval señaló que buscará negociar una extensión de la promesa de compra con la señora Yoko Sugiura, y que la fundación emprenderá una campaña de recaudación masiva entre pequeños donadores de México y el extranjero. Más información en el sitio www.fundacioneno.com.mx y por medio del correo electrónico [email protected].