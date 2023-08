En México hubo una larga tradición constructiva por parte de los migrantes, sobre todo cuando la migración era circular y muchas veces tenía como metas comprar un terreno y construir una vivienda.

Para concretar la casa de sus sueños, los migrantes suelen mandar fotos de aquellas que les gustaron en Estados Unidos. En muchos casos, ellos no han entrado ni vivido en las edificaciones que admiran y reproducen, tampoco los albañiles que reciben el encargo de hacerlas. La construcción corre por cuenta de los maestros albañiles, que las reinterpretan y acomodan a los espacios y recursos del migrante, quien destina buena parte de las remesas a ese proyecto y que se puede prolongar por años. Para los albañiles, chalanes y comercios de todo tipo de materiales, los migrantes son una veta de oro y les hacen propuestas complicadas y costosas en techos, muros, entradas, acabados y accesorios.

La arquitectura migrante hace hincapié en el exterior, se trata de casas para ser vistas y admiradas por fuera. La fachada tiene mucha importancia. Una cosa es clara, ellos prefieren, insisten, reiteran su preferencia por las construcciones modernas con un estilo estadunidense. La casa es la prueba evidente y contundente del éxito en el otro lado, de que el sacrificio de estar lejos ha valido la pena, que tiene una recompensa visible que puede ser vista, admirada y reconocida por todos.

No obstante, la copia de aquellos modelos y planos del norte no resulta muchas veces funcional. Muchos suprimen el patio y el lavadero, se supone que debe haber lavadoras y secadoras de ropa, pero no siempre sucede, y luego no hay patio donde poner el lavadero y los balcones sirven de tendedero para secar la ropa.

Sin embargo, esta tradición está desapareciendo por dos motivos. Los migrantes documentados reorientan sus inversiones al lugar de destino y a comprar casas en Estados Unidos; por su parte, los indocumentados han quedado atrapados en ese país, debido a su política migratoria disuasiva que elevó los costos y los riesgos de cruzar nuevamente la frontera.

Pero lo peor es la penetración del narcotráfico en muchos de los pueblos de origen, quienes se dedican a extorsionar a los que tienen algo de dinero. Construir se ha vuelto peligroso, la ostentación puede salir cara.