e llamó Quebracho cuando él dejó la guerra atrás, a pesar de que ésta no lo quiso soltar. Quebracho porque no había hacha pesada que arañara su coherencia y humor; era un comunista transparente, elocuente y vehemente, pero la oligarquía – de izquierda o de derecha– no perdona.

Desde 2012 comenzaron los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano después de una estrategia contraguerrillera continental dirigida por Estados Unidos, inaugurada como Plan Colombia. Facundo fue un argentino, un hombre de esa guerra, un internacionalista.

En 2016 se firmó la paz en una seguidilla de celebraciones, guayaberas y firmas pero que, siete años después, ya sabemos que estaban marcadas por intrigas, ambiciones, desconfianzas y rupturas. Él nunca se arrepintió de su pasado revolucionario y sin querer terminar en el marasmo de la burocratización revolucionaria, un día entregó su arma en la frontera sur de Colombia, empezó su andar de regreso a sus pagos, con sus camaradas y hermanos argentinos. Su futuro estaba a sus espaldas.

Su legado fueron sus botas y caminaba, se subía a autobuses, bajaba del Metro, andaba horas con sus tareas y sus palabras como arma. Se entregó de nuevo a denunciar que el progresismo había sido tan falaz como corrupta la derecha en Argentina; debajo de los discursos se mantenían las condiciones de explotación de los trabajadores, de la misma tierra. Era agudo pensando y hábil escribiendo, su instrumento fue una cámara y sus amigos lo acogieron firmes en Rebelión Popular y en Revista Centenario, dos espacios de resistencia, vivos protagonistas de las últimas movilizaciones en Jujuy y en Buenos Aires. Pero la oligarquía –de izquierda y de derecha– no perdona.

En 2019 cubrió el golpe a Evo Morales y todo se apagó. Abrió los ojos esposado a una camilla después de un coma de más de un mes. Con afectaciones graves por los disparos del aparato represor de los golpistas, fue internado por más de año y medio en la peor cárcel que pudiera aguantar: helada, en un entorno abiertamente adverso y riesgoso por su formación política, y expuesto al maltrato. Dos veces con covid, salió más endurecido en el espíritu, pero arrasado en su cuerpo. La lucha sangrienta que logró derribar al gobierno de los golpistas permitió que Facundo fuera regresado a Argentina, pero sin que su caso fuera cerrado.

Un año estuvo libre hasta que la Fiscalía de Colombia hizo un montaje judicial. Saltándose su condición de amnistiado en tránsito hacia las tareas de la verdad y reconciliación, este organismo, con anuencia de la Interpol y con los jueces de derecha locales, ejecutaron una orden de captura que lo pescó en casa de su papá. Al ser encarcelado en la peor prisión del país, de nuevo, recayó su salud.