Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 13 de agosto de 2023, p. 13

Zacatecas, Zac., Marcelo Ebrard Casaubón, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, aclaró ayer que no aceptará que en la realización de las encuestas de Morena participen empresas que hayan estado involucradas en propaganda.

Añadió que aquellas encuestadoras que hayan tenido contrataciones o trabajado para el Gobierno de la Ciudad (de México) las objetaríamos, de entrada (...) Tienen que ser independientes cien por ciento .

En su visita a la entidad, reiteró que no va a declinar por otro participante de la contienda interna de su partido. ¿Si yo estaría dispuesto a pactar? No, cero. No tengo interés en otro rollo. No estoy a ver qué, sino para ponerme a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos, y que decidan. Eso es lo único que voy a acatar. Esto va en serio , aseguró.