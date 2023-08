▲ Jesús Zambrano, dirigente del PRD, señaló que su partido no será el esquirol que le haga el juego a Morena . Foto José Antonio López

Este último insistió en que el PRD vaya solo al proceso de 2024 y deje el frente opositor, pero ayer Zambrano respondió: No seremos los esquiroles que le hagan el juego a Morena . Por separado, Moreno Cárdenas lo reconoció como quien encabeza la verdadera izquierda a lo largo y ancho del país . Los une, dijo, el propósito de frenar a la 4T y está convencido de que muy pronto tomarán la mejor decisión .

Ningún riesgo de ruptura: Xóchitl Gálvez

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz manifestó que no ve ningún riesgo de ruptura entre los partidos del Frente Amplio por México, luego de que la mayoría de los aspirantes no reunieron el requisito de las firmas.

En su gira por Baja California Sur, la panista expresó que hoy quedan cuatro finalistas y luego quedarán tres, pero no pueden hacer berrinches cada que sale uno, por lo que si no soy yo, me sumaré al que gane la encuesta .

En rueda de prensa, agradeció al PRD que ponga el interés colectivo por encima de cualquier provecho personal, al ratificar su permanencia dentro de la alianza.

(Con información de Raymundo León, corresponsal)