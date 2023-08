D

esde la trastienda de la papelería donde permanece escondida, Anilú sigue observando al cliente recién llegado que espera turno para que le surtan la lista de útiles escolares. A pesar de los años transcurridos, enseguida lo reconoció: es Rodolfo, el antiguo compañero de escuela que había interpretado al personaje del guardia Suso en la obra Mi reino eres tú, que puso broche de oro al festival de fin de cursos.

No había vuelto a verlo desde que terminaron la primaria, concretamente un día después del festival: lonas ya desprendiéndose, sillas apiladas, trozos de festones brillantes, símbolo de la abundancia en los dominios del rey Clodovico –personaje a cargo de Felipe– y la reina Bonifacia, a quien Anilú encarnaba. Siente curiosidad y se propone que al regresar a la casa buscará la foto que le tomaron con su cetro y su corona junto a Rodolfo quien, como exigía su caracterización, posa con un casco, una casaca y unos pantalones –ambas prendas demasiado amplias, que lejos de disimularlas, acentuaban su baja estatura y su corpulencia.

II

La evocación de los nombres imperiales –Clodovico y Bonifacia– aún le causan risa y tiene que controlarse para no revelar su presencia ante Rodolfo, cuando sería tan fácil aparecer, pararse frente a su viejo amigo y decirle: Soy Anilú, la reina Bonifacia. Frena su impulso un temor extraño y difuso. ¿A qué? ¿A que él la vea envejecida o simplemente a que no la reconozca? Esa posibilidad queda descartada. Anilú no cree que Rodolfo haya sido guardia de cabecera de otra reina –además su amiga inseparable, su confidente– que se había pasado los tres actos de la obra abanicándose, devolviendo a su lugar los lunares de terciopelo que se le desprendían a causa del sudor y riéndose sin motivo aparente con sus damas de honor.

Eran sus condiscípulas. Cuando se reunían para ensayar el vals, escena culminante de la obra, se pasaban la mayor parte del tiempo burlándose de la implacable vigilancia que la maestra Carmen ejercía sobre las parejitas o de las ineptitudes de sus compañeros en el escenario, en especial de Rodolfo, a quien en sen especial de Rodolfo, a quien en secreto apodaban El Soso, por lo desgarbado y poco marcial. Lo opuesto a Felipe: guapo, con familia en McAllen y que estaba aprendiendo a manejar. En tales casos, a veces, Anilú se atrevía a decir que exageraban, que Felipe era guapo, pero no como para morirse por él. Además, a ella no le inspiraba ninguna confianza y no iría con él ni a la esquina. En cambio, Rodolfo era de fiar y estaba lleno de cualidades. Ante tal afirmación no faltaba quien dijera: ¿Cuáles? A ver, di una. Tu amigo no pasa de ser un gordito buena gente, pero si a ti te parece tan maravilloso, ¡pues qué bueno!

III