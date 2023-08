M

oody’s resucita después de la degradación de la deuda, sumada de ingobernabilidad, por Fitch que se acordó con 11 (sic) años de retraso a S&P, lo cual acelera la desdolarización multipolar (https://bit.ly/447zkBi).

Moody’s intenta resarcirse frente a sus dos competidoras anglosajonas y degrada a 10 (sic) bancos regionales –sacudidos feamente por la quiebra de SVB (https://bit.ly/3Ow52Cz) y que quizá sean seriamente afectados por la tripleta letal de la inminente recesión/alza de las tasas de interés/desplome de los bienes raíces comerciales (https://reut.rs/47riIYm)–, mientras coloca eufemísticamente en revisión , hoy en degradación potencial , a seis bancos gigantes: ¡Esta es la verdadera noticia telúrica!

Me centraré sucintamente en los seis bancos gigantes expuestos a una degradación, lo cual sacudió las acciones bursátiles: State Street, Bank of New York Mellon, US Bancorp, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers y Northern Trust (https://cnn.it/3KyJZxZ).

1. State Street: legendario banco fundado en 1792, con sede en Boston, catalogado entre los cuatro Giga-Bancos de Estados Unidos (https://bit.ly/3KyMU9V). Entre sus principales accionistas institucionales (92.6%) se encuentran otros dos Giga-Bancos : Vanguard y BlackRock (https://cnn.it/3DRjYpU). Perdió 5 por ciento en un año –para sus niveles es una fortuna– y puede provocar un incalculable efecto dominó . Sus activos bajo gestión (Assets Under Management, AUM, por sus siglas en inglés ) ascienden a 3.6 billones de dólares y exhiben unos astronómicos activos totales de 37.6 billones de dólares.

2. Bank New York Mellon: mayor banco custodio y de servicios de garantía del mundo con 1.8 billones de dólares en activos bajo gestión (AUM) , con unos fenomenales 44.3 billones de dólares (¡mega-sic!) en activos bajo custodia (2022) . Los bancos custodios protegen práctica y teóricamente los activos de sus clientes. Entre sus principales accionistas institucionales (85.6 por ciento) se encuentran los cuatro incontorneables Giga-Bancos –Vanguard, BlackRock, State Street y Fidelity, imbricados riesgosamente entre sí en la financierista puerta revolvente del sistema anglosajón (https://cnn.it/3KCMyPS).