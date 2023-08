Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 13 de agosto de 2023, p. 26

Cuernavaca, Mor., Integrantes de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones deficientes que nunca resolvió la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos que encabezaba Uriel Carmona Gándara.

Gabriel Rivas Ríos, vocero y asesor del grupo, informó que el caso de Ariadna Fernanda no es el único donde el organismo cometió irregularidades, omisiones y negligencias o hubo complicidad con los presuntos responsables.

Anunció que el próximo martes acudirá a Palacio Nacional para externarle su exigencia al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pediré que sean atraídos todos los casos que en Morelos no avanzan, tanto los de crímenes políticos, como el de Rodrigo Morales, Samir flores y Gustavo Salgado (que se quedó únicamente en la detención de los autores materiales, pero el autor intelectual sigue libre), como el homicidio de Isaac Medardo, ambientalista asesinado en Jiutepec; incluso hay una diputada ultimada y no hay avances en la investigación .

La FGE, sin protocolos para indagar muertes de mujeres

La Comisión Independiente deDerechos Humanos de Morelos (CIDHM) acusó que la FGE padece una crisis desde que era procuraduría y durante el periodo de Uriel Carmona Gándara, debido a que no aplica el protocolo de investigación que establece que toda muerte violenta de mujeres se tiene que investigar como feminicidio y para muestra los 530 que documentó del año 2000 al 2013, como requisito para solicitar la alerta de violencia de género.