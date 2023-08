Hernán Muleiro

Periódico La Jornada

Domingo 13 de agosto de 2023, p. 7

Julio Gabriel Salgado Iraola es Dj Birth Defects, especializado en música tropical y sampleos, su primer disco, Tres amores, abarca su vida en la Ciudad de México, El Paso y Ciudad Juárez

Lo que aprendí allá, es que si tú no lo haces nadie lo va a hacer para ti. Cuando vine para acá decidí darle todo a la música: si allá le daba todo y no pasaba mucho, acá a huevo, le voy a dar aún más . Allá es El Paso y acá es Ciudad de México y quien habla es Julio, alias Dj Birth Defects, que encontró en la comunidad chilanga un espacio donde desarrollar su gusto por la música tropical. Lo que aprendió allá refiere a cómo tomó de la escena punk la autogestión para cierta forma de encarar su propio trabajo, lo cual lo llevó a agotar una tirada de un Ep distribuido por él mismo.

Al llegar al Peñón de los Baños entiendo porqué Julio hace este periplo dentro de la ciudad: en Metrobús desde Nápoles hasta Centro Médico, de allí a Pantitlán, luego dos estaciones más para llegar a Terminal Aérea y recorrer un par de cuadras hasta dar con las tardeadas organizadas por la familia Bolillos y Sonido Continental junto a Discos Morelos. En un garage familiar, usualmente ocupado por una docena de gabinetes para bocinas enormes, todos los viernes se vive una lección de primera mano de sonideros expertos, que llevan hasta las tranquilas reuniones sus mejores joyas en vinilo. Las tardeadas comenzaron en pandemia y conectan a un grupo de fanáticos del estilo de diferentes países: ser invitado a tocar allí es considerado un honor y un reconocimiento.

Musical tropical

“Lo tropical lo conocí con mis vecinos que estaban en un grupo de ska-punk, llamado Fuga. Un chavo de ese grupo me regaló un disco de Los Corraleros de Majagual, Alegre Majagual, que me ayudó a cambiar mi percepción de lo que era la música tropical. En verdad no tenía muchos discos, sí se encuentran, pero hay muchos buscadores. Fui de los primeros de mi generación en tocar esa música, todos estaban en el ska, el punk, los corridos o el pop, hip-hop o house, pero no se salía de ahí. Allá como no había dónde tocar, era más fiestas de casa, así empecé a conocer muchos artistas y músicos; como es una ciudad de menos de un millón de personas, la gente de la subcultura o lo que sea, nos conocíamos de una u otra manera”.

–¿Esa parte del hazlo tu mismo te influenció para fabricar y mover tus discos?

– Sí, es que ha sido nuestra mentalidad en El Paso: Si no existe, lo tienes que hacer . Está chido, pero después de 10 o 20 años sigues donde estabas y no te superas. Me asociaba más con los músicos que con los diyéis, por que eran de otro estilo, entonces no tuve con quien aprender. Mis amigos de Fuga me enseñaron más del son jarocho de Veracruz”.

Buscando lo mexicano en El Paso

–Tuviste que hacer una búsqueda profunda para encontrar música de México en una ciudad como El Paso con una gran cantidad de población mexicana.

– Es 90 por ciento, pero ahí tienes una variación de mexicanos: no sólo el mexicano-estadunidense y el mexicano-mexicano, hay muchos intermedios entre esos dos opuestos, hay gente que ha vivido en El Paso cuando era México, hay muchos que llevan toda su vida siendo estadunidenses, no poseen un interés por la cultura mexicana, pero los ves, aunque no hablen español en algún lugar está la conexión con lo mexicano, aunque tengan miedo de cruzar el puente.

–¿Cómo conviviste con el tipode mexicano que quiere ser gringo? Porque tu proceso musical es inverso.

–“Es muy complicado, porque durante los cincuenta a muchos mexicanos los castigaban en las escuelas por hablar español, entonces sus padres no enseñaron español a sus hijos, eso pasó; también tienes acá gente que se cree estadunidense, con sus raíces mexicanas, pero sin ninguna conexión, porque todos viven allá. Es un lugar con una historia de racismo muy pesada, hay escuelas con nombres de racistas, conquistadores, en el aeropuerto hay una estatua de un conquistador que le cortaba los pies a los indígenas, muchas cosas que no se discuten pero se ven.

De El Paso a Ciudad Juárez, un charco bipolar