Cuando una minera llega te quita todo; las mujeres somos las últimas en irnos. Cuando quieres acabar con un pueblo, primero tienes que acabar con sus mujeres, hasta las últimas de sus mujeres. La violencia que se ve en la tierra también se ve en el cuerpo (...) Cuando se me muere mi hija de 23 años, para aliviar mi dolor me tiraba de guata a la tierra y siento que ella me abraza . Así se inicia este audiovisual que va mostrando imágenes de la devastación minera de Bolivia y Chile, pasando por la exuberancia de la selva Lacandona y los mares de Quintana Roo, deteniéndose en la belleza desértica de México y Nuevo México, y los paisajes de Oaxaca, Puebla y Jalisco.

Cuatro enormes pantallas envuelven a quien entra en la galería 3 del Museo Amparo (2 Sur 708), en el centro de Puebla. De manera circundante, las imágenes conducen al espectador, guiado por la voz en off de Sonia Couch, Verito del Alba y Regina Flores Ribot, por el rastro audiovisual que la artista plantea y que avanza en cuatro direcciones, haciendo un ciclo de exhibición de casi 20 minutos que no termina, sino que se renueva.

Maya empezó a viajar, a interesarse en el tema, a contagiarnos su entusiasmo, a invitarnos a participar y ver la manera cómo se involucra con la gente. En este rastro de la serpiente ella tenía claro que quería visitar estados y países, con el fin de explorar los territorios. Cuando a mitad del proceso nos dimos cuenta de que teníamos una cantidad de material donde las imágenes desbordaban la idea de mostrar una exposición sobre muro, ahí se empezó a ver la idea de la videoinstalación , contó la productora de la pieza.

Completó que en el proceso pudo concebir a Maya Goded como una artista que quería explorar narrativas, consciente de su capacidad creativa para explorar los límites de la imagen. Nos demuestra el dominio y capacidad que tiene de moverse con fluidez en el medio empleando el video, la fotografía, la videoinstalación, la escritura; es una gran artista humanista, completa .

Rafael Ortega dijo que en sus 30 años de colaboración con artistas, museos y cineastas ha entendido que los proyectos llegan a buen puerto cuando se basan en ideas y de la suma de capacidades y oficios. En el caso del proyecto de Goded, dijo que existen antecedentes de la autora en lo visual y lo documental, que se sumaron a la manera en que el Amparo se convirtió en productor y cómplice del proceso creativo.

“Dos mil 500 fotografías, tres horas de material, cientos de cuadernos, cientos de horas de conversaciones, historias, experiencias, dolor, felicidad, viajes... todo esto se trata de meter en una especie de formato de cuatro pantallas que cumpla las expectativas del artista y del público que pueda sentirse identificado o entender cierta narrativa (…)”, refirió el curador y artista.

Notó que Maya Goded deja ver que en realidad el oficio es ser artista y lo que cambia es el soporte, por lo que ella es una artista y la videoinstalación fue el soporte que se ajustó a lo que hizo en el momento.

Busqué realizar algo con un lenguaje y con cosas sutiles que no se ven, que se sienten, que se entienden, pero no todo es racional. Fue un reto , irrumpió la artista para quien, si bien el proceso se inicia con la investigación, sabe que lo siguiente es dejarse sorprender y cambiar.

El principio es perderse para encontrar, y me pierdo y me pierdo, lo digo a cada rato, pero es mi proceso. No hay un guion, eso sería fortalecer mi discurso y eso no me interesa, sino tener un interés genuino por perderme y encontrarme, y es lo que busco .