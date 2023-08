Es un bajorrelieve olmeca que representa el rostro de un jaguar con nariz de serpiente, que data del periodo Preclásico Medio, del 800 al 400 a. C. Tiene una altura de 1.8 metros y 1.5 metros de ancho.

Es interesante conocer que Dwigth W. Morrow, quien fue embajador de Estados Unidos en México (entre 1929 y 1930) y se enamoró de Cuernavaca, donó los fondos para la realización de la obra.

El embajador también construyó una hermosa casona a unas cuadras, en la calle que ahora lleva su nombre y hoy aloja al restaurante más antiguo de Cuernavaca: La India Bonita, que abrió sus puertas en 1933 en otra sede y está aquí desde los años 90 del pasado siglo. Tomó su apelativo del sobrenombre que la voz popular le dio a Concepción Sedano, la hija del jardinero de los Jardines Borda, que se decía que era la amante del emperador Maximiliano de Habsburgo, quien visitaba el lugar frecuentemente.

Es el lugar adecuado para comer después de la visita al museo; sentado en unos cómodos equipales con la vista de un lindo patio lleno de vegetación, degusta sabrosa comida mexicana tradicional con un buen mezcal morelense. Muy recomendable la auténtica cecina de Yecapixtla con chilaquiles y guacamole, las crepas de huitlacoche y ahora tienen chiles en nogada. Los domingos hay un abundante bufet.

Hay que decir que nos dio tristeza lo descuidado que está el centro de Cuernavaca, teniendo tantos encantos. Vimos con nostalgia el antiguo Jardín Juárez, donde se encontraba el famoso hotel Bella Vista, que abrió en 1910 la británica Rosa Eleonor King.

Ella fue anfitriona de muchos de los políticos y jefes revolucionarios más importantes. Escribió un libro con sus memorias, donde cuenta de Felipe Ángeles: El general Ángeles era delgado y de buena estatura... de rasgos delicados y con los ojos más nobles que haya visto en un hombre... Desde que me lo presentaron percibí en él un par de cualidades, las de la compasión y la voluntad de entender. Me agradó que no toleraba crueldad ni injusticia alguna de sus soldados .