Pero son los puestos que ocupa como funcionaria pública, propiciados por Andrés Manuel, los que la perfilarán como cuadro político, alejándola de la academia. En efecto, sus cargos más relevantes, jefa delegacional de Tlalpan en 2015, y en 2018 electa jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuando Morena se transforma en gobierno federal. Pero al mismo tiempo, fue la más expuesta de los funcionarios a los riesgos que implicó ser jefa de la ciudad más poblada de la República. El Metro, emblema de la capital, principal transporte diario para 4 millones 600 mil capitalinos y residentes en el estado de México, por el desgaste de 50 años acusó problemas que no fueron suficientemente atendidos al tener como frente urgente la pandemia. En mayo de 2021, la tragedia de la Línea 12 tomó desprevenida a Claudia y la reacción de la oposición no se hizo esperar, aunque en este caso compartió efectos de los embates opositores con Marcelo Ebrard, cuyo gobierno construyó esa línea. El accidente se produjo a escasas semanas de las elecciones intermedias de 2021, sufragios en los que Morena perdió nueve alcaldías, a pesar de haberse alzado con 11 gubernaturas al interior de la República. No faltó quien atribuyera esa derrota a que falló la operación de la jefa de Gobierno , aunque otros enfocaron baterías sobre Ricardo Monreal.

Las respuestas de Claudia sobre ambos acontecimientos, la tragedia y la derrota en las alcaldías son sumamente serenas, pero a la vez premonitorias; del desastre en las urnas piensa que muchos esperaban que el arrastre de AMLO los conduciría automáticamente a la victoria. Creo que no participó todo mundo adecuadamente en las decisiones, se fue mucho en la idea de bueno, que digan las encuestas quién es el mejor candidato . Creo que la relección no nos ayudó, y la mayoría de los alcaldes quisieron repetir, y eso en algunos casos funcionó y en otros no; creo que eso contó. La elección se hizo como una elección de alcaldes, no hubo en Morena Ciudad de México una cosa de defensa del proyecto, de construcción del proyecto . ¿Contó la pérdida de sectores de la clase media por las expresiones del Presidente, los universitarios?. “También pudo haber contado creo que, sobre todo, el tema de los científicos pesó en ese sector, yo estuve contra la acusación de delincuencia organizada, es muy distinto a decir, hay mal manejo de recursos .

El 7 de enero, otro accidente en la Línea 3 del Metro trajo nuevas complicaciones ahora para la jefa de Gobierno en solitario, y ante la persistencia de incidentes, la Guardia Nacional terminó ocupando las edificaciones. En suma, a través de este libro, su autor descubre a una mujer excepcional, inteligentísima en sus campos del conocimiento científico, abnegada, honesta, y consecuente con sus principios democráticos. Con un tipo de feminismo muy avanzado. Tú no puedes ser feminista o ambientalista y pensar que sólo eso te va a llevar a la transformación del país . Al mismo tiempo, este libro se sitúa como uno de los más importantes en esta coyuntura electoral, porque entrevista y crónica, manejados profesionalmente, permiten al autor bajar y alumbrar las profundidades de la actual coyuntura política.

Cano, Arturo. 2023. Claudia Sheinbaum: Presidenta. México: Grijalbo, incorpora testimonios y opiniones de morenistas, pero también de personajes de otras corrientes, lo que permite la descripción de un contexto político más acabado.

* Profesor investigador del Colegio de Sonora