La chispa que mueve a cada uno a sumarse a las protestas es diferente. La joven activista defiende la urgencia de los árboles y sus sombras en la adaptación a la emergencia climática. El jipi también defiende esto, pero, además, coincide con la yuppie en que no hay que talar los árboles porque son árboles, seres vivos que tienen derecho a existir. A su vez, los vecinos jubilados, sencillamente, no quieren perder el lugar donde pasearon de novios, criaron a sus hijos y disfrutaron de sus nietos; el rincón que tan buenos recuerdos guarda.

Los árboles de mi ciudad no tienen un valor instrumental que pueda evaluarse en dinero. El gobierno municipal no va a obtener un rendimiento económico de esa sombra que dan o de ese recuerdo que guardan. Sin embargo, el estacionamiento subterráneo es fácilmente cuantificable. Va a dar dinero a la constructora, va a generar empleo durante un tiempo y va a dar beneficios una vez se vendan las plazas. Tendrá, probablemente, un impacto positivo en el PIB municipal, por mucho que sea un sinsentido a la luz de jornadas como las de esta semana, con los termómetros a 40 grados. Es decir, la visión cortoplacista y mercantil se impone al resto de valores que conviven en este espacio. Es por ello que los autores del artículo hablan de crisis de valores .

El diagnóstico, con todo, es la parte fácil: elevar a rango de ley natural la necesidad de crecer económicamente obliga a sacrificar en el altar del mercado toda una serie de valores claves para preservar las condiciones de vida en la Tierra. Además, da como resultado una disociación cognitiva que marca el signo de nuestros tiempos: a estas alturas nadie niega las crisis ecológicas que nos acechan, pero seguimos queriendo cerrar los ojos ante el hecho de que cada punto del PIB global significa agravar el impacto medioambiental de la actividad humana.

Esto, por supuesto, no es igual para todos los países, muchos de los cuales necesitan crecer para garantizar una vida digna para todos sus habitantes. La responsabilidad principal, quede dicho, es de los países ricos y su excesiva demanda. De hecho, el estudio se encarga de subrayar y reconocer la gran aportación del Sur global, en particular de los pueblos indígenas, a la conservación de la biodiversidad en todo el planeta. Pero como especie, desvincular las crisis del crecimiento económico da lugar a una disociación que no nos permite atajar el problema de raíz.

Desacralizar el mercado y el PIB, reconocer e incorporar a la toma de decisiones los diversos valores de la naturaleza, y trabajar nuevas maneras de entender el progreso y el bienestar, nos dicen los investigadores, son pasos que ya deberíamos estar dando.