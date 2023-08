L

a censura que ejercieron el instituto y el tribunal electorales, junto con el juez Santos, contra el Presidente por frases que no dijo, me puso a pensar en que los neoliberales tienen esa tentación desde el inicio. Dos de sus más destacados publicistas, la best-seller Ayn Rand y el actor Ronald Reagan, fueron los redactores del código de censura en Hollywood en los años del macartismo. Rand fue llamada por Alan Greenspan, el presidente de la Reserva en Estados Unidos desde 1987 hasta 2006 como la defensa moral del capitalismo . Reagan, lo sabemos, fue electo como presidente con el mismísimo Make America Great Again, que retomaría Trump.

Los dos libros que supuestamente fundan científicamente al régimen de apropiación de riqueza pública al que llamamos neoliberalismo , La riqueza de las naciones, de Adam Smith, y El camino a la servidumbre, de Friedrich Hayek, fueron mutilados en sus ediciones estadunidenses para que no tuvieran ningún matiz en favor de la intervención del Estado. Como sabemos, ambos libros tienden a contemplar cierta función al Estado y no todo se resuelve por el libre mercado . En el caso de Adam Smith, es muy claro, no sólo su recomendación de regular a la banca y el papel del Estado cuando el mercado no logra hacer coincidir oferta y demanda, sino su idea de un sujeto económico que tiene resortes morales y no sólo su propio interés. Hayek, por su parte, escribió en el original de su libro –y no en el resumen que la Du Pont mandó imprimir por decenas de millones al Selecciones del Reader’s Digest en los años 50 y 60– que lo malo del Estado no es su intervención, sino su favoritismo . En el momento del inicio de la campaña de publicidad a favor de las empresas privadas como garantes de la libertad, tanto la industria eléctrica como las minas de carbón habían incumplido con ese mercado que actúa supuestamente mecánico e indiferente a cualquier presión: las zonas rurales no tenían electricidad, y los niños y niñas seguían trabajando en fábricas y minas, argumentando la libertad de los padres de decidir en qué empleaban a sus hijos . Pero esa campaña tenía que actuar con base en una justificación a la que se le habían arrancado muchas páginas.