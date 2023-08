Detalló que el caso fue presentado en la reunión del gabinete de seguridad, durante la cual sus integrantes se pronunciaron porque la postura oficial del gobierno federal fuera en el sentido de que Vallarta sea liberado hasta en tanto no haya una resolución definitiva y se deslinden responsabilidades.

–¿Se podría aplicar una amnistía a Israel Vallarta?

–Sí, pero no se puede aplicar una amnistía si no hay sentencia; sí, no existe sentencia. Y así hay muchos que deberían ser liberados, sólo por ese hecho, en este caso 16 años, ¿no?:Diecisiete.