En su conferencia, López Obrador argumentó: ¿Y por qué Genaro Vázquez Rojas? ¿Por qué Lucio Cabañas? Porque no había libertades, se reprimía a los campesinos, a los maestros en Guerrero. Hay que explicar eso nada más. Y eso es la historia. ¿Y qué tiene que ver eso con inyectar el virus del comunismo? No se midieron, o sea, o no se miden, es una desproporción .

Después de condenar nuevamente la exagerada campaña contra los libros de texto gratuitos, adjudicándoles ser incubadores del virus del comunismo , el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que sólo hay una mención expresa al comunismo, en un poema de Martin Niemöller, un pastor, incluido en el libro de cuarto año: “Primero vinieron por los comunistas y yo no dije nada porque no era comunista…”

Criticó la embestida contra los libros de texto bajo la premisa de que puede haber sectores que se opongan a su gobierno, a la transformación o piensen distinto. Cualquier motivo, dijo, está bien, somos libres, pero no hacer una campaña, una lanzada utilizando los medios de información, que deben de ser objetivos, profesionales, informar con verdad, no alarmar, no espantar, no infundir miedo, temor, y desde luego no mentir .

Más tarde, durante una gira, en breve entrevista dijo que los libros ya se están distribuyendo a los estados, son fundamentales para mucha gente, ahora para los fifís, conservadores, pues no les gusta porque es otra cosa, pero nosotros, yo que soy pueblo d e Tepetitán, en Macuspana en Tabasco, recibí los libros de texto del presidente López Mateos, fue el primero que los creó , dirigidos a los alumnos de las escuelas primarias, exclusivamente.

Explicó que antes los papás debían adquirir los libros de primaria y recordó que ya cuando se creó el movimiento en el que ha participado, como dirigente de un partido que no quiso mencionar, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, se pugnó y se logró extender la gratuidad de los libros al nivel secundario.