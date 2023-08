Los nuevos libros de texto gratuitos no los he leído ni los voy a leer , aseguró el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, al considerar que esos materiales educativos son ideologizantes . Se pronunció por la educación humana y de fe y que priorice los valores humanos . Remarcó: quiero proponer, no meterme a la polémica .

Al expresar que la opinión que tiene sobre dicho material se basa en lo que han dicho los analistas , confió en que la “controversia que se ha suscitado nos ayude a encontrar el mejor método para educar en los valores humanos, educar en los valores de fe, en valores cristianos –de la religión que sea–, y podamos tener una apertura para plantear temas, dialogarlos y encontrar caminos conjuntos”.

Garfias Merlos descartó que pueda revisar el contenido; si me fuera a dedicar a la educación, como en su momento lo hice, leería los libros , pero no será el caso; yo no me pondría a discutir si le quito o le pongo (a los libros), finalmente la crítica central es que es un modo de ideologización, y con eso me quedo .

Rechazó entrar en la controversia de seguir diciendo lo mismo , sólo plantearía que el libro de texto es un instrumento educativo, y si no es el mejor, pues hay que buscar el mejor .