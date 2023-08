E

n uno de los periodos más complicados de la historia reciente del país, con crisis económica y pandemia, no sólo se pudo contener el avance la pobreza, sino que se logró reducir tal indicador de forma muy importante. Sin duda falta mucho camino por recorrer, pero tal resultado es sintomático de que rinde frutos la política social de la presente administración.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que en el periodo 2020-2022 en nuestro país el número de personas en situación de pobreza se redujo 8.9 millones, es decir, casi la población de la Ciudad de México. Al comienzo de la década había 55.7 millones en esa condición; para el año pasado se redujo a 46.8 millones y en ese mismo lapso el porcentaje de población con carencias sociales pasó de 43.9 a 36.3 por ciento ( La Jornada, Carolina Gómez Mena).

El Coneval dio a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza 2022, por medio de la cual reveló que entre 2020 y 2022 también la pobreza extrema disminuyó: de 8.5 a 7.1 por ciento, lo que significa que dejaron de estar en esa clasificación 1.7 millones de personas, debido a que se redujo de 10.8 a 9.1 millones” (ídem).

Contrario a lo sucedido en un periodo similar –crisis económica más pandemia–, pero con Borolas en Los Pinos, (2008-2010, cuando los indicadores de pobreza se dispararon), entre 2020 y 2022 alrededor de 9 millones de mexicanos dejaron atrás la pobreza y 1.7 millones la pobreza extrema, lo que resulta ser una excelente noticia, aunque al mismo tiempo revela que falta mucho por hacer.

El secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, explicó que entre los factores que influyeron para que se registrara una fuerte reducción en los niveles de pobreza se cuentan el alza del salario mínimo; incremento en general de los ingresos laborales y también las poco más de 11 mil intervenciones o programas sociales en los tres niveles de gobierno en el país, entre ellos los 121 programas sociales del gobierno federal.