Mensaje del Consejo Supremo de Gobierno

E

l 12 de agosto de 1521: mensaje del Tlahtokan (Consejo Supremo de Gobierno) trasmitido por el ueyi tlahtoani Cuauhtémoc el 12 de agosto de 1521, frente a lacaída de México Tenochtitlan en manos de los invasores españoles y distribuido por todos los rumbos del Anáhuac. ( fragmento)

Nuestro sol se ocultó

Nuestro sol se perdió de vista

Y en completa obscuridad nos ha dejado

Pero sabemos que otra vez volverá

Otra vez saldrá

Y nuevamente nos alumbrará

Pero mientras allá esté y en la mansión del silencio permanezca

Muy prontamente reunámonos, estrechémonos

Y en el centro de nuestro ser ocultemos

Todo lo que nuestro corazón ama

Y sabemos que es gran tesoro (...)

Los papacitos y las mamacitas

Que nunca olviden guiar a sus jóvenes

Y hacer saber a sus hijos mientras vivan

Cuán buena ha sido hasta ahora

Nuestra amada madre tierra Anáhuac

Que no olviden informar a sus hijos

Cuán buena será, como se levantará

Y alcanzará fuerza

Y cuán bien realizará su gran destino

Esta nuestra amada madre tierra Anáhuac.

Pablo Moctezuma Barragán

Una condena no fundada ni motivada

Es difícil creer que se trata de un error técnico el que está cometiendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al imponer al Ejecutivo federal una sanción basándose en dichos que no son literales , o como las llamó La Jornada: palabras inventadas (editorial del 9 de agosto de 2023).

El tema de fondo es serio; nada menos que la violencia de género que, según sus detractores, cometió en algunas mañaneras el Presidente de la República, al referirse Xóchitl Gálvez. Pero el proceso que se siguió en el INE y el TEPJF es poco menos que aberrante, y al mandatario se le prohíbe emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos políticos de la quejosa (Gálvez) y de las mujeres . Una condena que no está debidamente fundada ni motivada.

El juez no tiene la tarea de interpretar los hechos; los analiza según ocurrieron, conforme a sus circunstancias de tiempo, lugar y modo. Lo que interpreta es la norma que se refiere a tales hechos, pero éstos no pueden ser simples suposiciones u ocurrencias de quien juzga. Son materia de prueba y ésta corresponde a las partes que contienden en el juicio.

Por eso pienso que estamos ante una actitud política del TEPJF, que se ha unido a las fuerzas que pretenden la vuelta del viejo régimen. Y eso desnaturaliza su función, que debe ser neutral y no basarse en el odio o el desprecio.

¡Tiempos de turbulencia e incertidumbres son estos que vivimos!

José Enrique González Ruiz

